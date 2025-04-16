شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع في 4 محافظات.. جدية الحجز 150ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع في 4 محافظات أبرزها القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، وكذا مبلغ جدية الحجز .أسعار الوحدات ومبلغ جدية الحجز: محافظة الإسماعيلية
سعر المتر 12000 جنيه
جدية الحجز 150 ألف جنيهمحافظة القاهرة
منطقة السلام
سعر المتر: 20000 جنيه
جدية الحجز: 150 ألف جنيهمحافظة القاهرة
منطقة المطرية
سعر المتر 25000 جنيه
جدية الحجز : 150 ألف جنيهمحافظة الإسكندرية
سعر المتر : 15000 ألف جنيه
جدية الحجز : 150 ألف جنيه
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