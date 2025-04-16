الاقتصاد

أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع في 4 محافظات.. جدية الحجز 150ألف جنيه

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أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع في 4 محافظات.. جدية الحجز 150ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع في 4 محافظات أبرزها القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، وكذا مبلغ جدية الحجز .

أسعار الوحدات ومبلغ جدية الحجز: محافظة الإسماعيلية

سعر المتر 12000 جنيه

جدية الحجز 150 ألف جنيه

محافظة القاهرة
منطقة السلام

سعر المتر: 20000 جنيه

جدية الحجز: 150 ألف جنيه

محافظة القاهرة
منطقة المطرية

سعر المتر 25000 جنيه

جدية الحجز : 150 ألف جنيه

محافظة الإسكندرية

سعر المتر : 15000 ألف جنيه

جدية الحجز : 150 ألف جنيه

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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