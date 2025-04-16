شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-4 -2025 فى البحرين عيار 24 بـ 38.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكة التي أعلنها ترامب. وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 38.975 دينار

عيار 22 سجل 35.725 دينار

عيار 21 سجل 34.100 دينار

عيار 18 سجل 29.225 دينار

عيار 14 سجل 22.725 دينار

عيار 12 سجل 19.500 دينار

الأونصة 1212.325 دينار

الجنيه الذهب 272.850 دينار

الأونصة بالدولار 3224.25 دولار

وارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي الأسواق في شركة IG: "يواصل الذهب التماسك اليوم... نتيجة استمرار طلب المستثمرين على الأصول الدفاعية لتقليل تقلبات المحافظ، في وقت يبدو فيه أن الولايات المتحدة تمهد الطريق للمزيد من الرسوم الجمركية".

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالي يوم الإثنين الماضى أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن عن نسبة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم