الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-4 -2025 فى البحرين عيار 24 بـ 38.975 دينار

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-4 -2025 فى البحرين عيار 24 بـ 38.975 دينار

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكة التي أعلنها ترامب. وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
 

أسعار الذهب في البحرين
 

عيار 24 سجل       38.975 دينار
عيار 22 سجل       35.725 دينار
عيار 21 سجل       34.100 دينار
عيار 18 سجل       29.225 دينار
عيار 14 سجل       22.725 دينار
عيار 12 سجل       19.500 دينار
الأونصة               1212.325 دينار
الجنيه الذهب         272.850 دينار
الأونصة بالدولار       3224.25 دولار

وارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي الأسواق في شركة IG: "يواصل الذهب التماسك اليوم... نتيجة استمرار طلب المستثمرين على الأصول الدفاعية لتقليل تقلبات المحافظ، في وقت يبدو فيه أن الولايات المتحدة تمهد الطريق للمزيد من الرسوم الجمركية".

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالي يوم الإثنين الماضى أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن عن نسبة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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