شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سداد مبلغ جدية الحجز لمشروع ديارنا للإسكان المتوسط.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 طرق سداد مبلغ جدية الحجز لمشروع ديارنا للإسكان المتوسط، من خلال عدة خطوات تتمثل في الاتي :..

١- يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 201,000 جم دفعة واحدة وغير مجزأة - على أن يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط

٢-يتمثل المبلغ في 200,000 جنية جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ1000 جنيه رسوم تسجيل لا ترد - ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابة البنكي إلى رقم الحساب ورقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين

بأحد طرق السداد التالية:

- التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق ACH

- HDBKEGCAXXX سویفت سویفت کود

- التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان

- السداد عن طريق فوري (الفروع فوري بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS

سيتم ارسال رسالة SMS تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة ثلاثة ايام عمل من القيام بتحويل المبلغ لينك التعمير والإسكان كما يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن حالة الاستمارة على الموقع.



