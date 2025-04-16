شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-4-2025 فى قطر عيار 18 بـ282 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. في قطر بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 376.00 ريال

عيار 22 سجل 344.50 ريال

عيار 21 سجل 329.00 ريال

عيار 18 سجل 282.00 ريال

عيار 14 سجل 219.25 ريال

عيار 12 سجل 188.00 ريال

الأونصة 11693.25 ريال

الجنيه الذهب 2631.50 ريال

الأونصة بالدولار 3213.40 دولار



وارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال ييب جون رونج، استراتيجي الأسواق في شركة IG: "يواصل الذهب التماسك اليوم... نتيجة استمرار طلب المستثمرين على الأصول الدفاعية لتقليل تقلبات المحافظ، في وقت يبدو فيه أن الولايات المتحدة تمهد الطريق للمزيد من الرسوم الجمركية".

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالي يوم الإثنين الماضى أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقال ترامب يوم الأحد الماضى إنه سيعلن عن نسبة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتى قد تؤدى إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.