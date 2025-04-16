شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأربعاء، 16 أبريل 2025 08:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-4-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.92 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.94 جنيه للشراء.

51.04 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.94 جنيه للشراء.

51.04 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.94 جنيه للشراء.

51.04 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 50.98 جنيه للشراء. 51.07 جنيه للبيع.

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