شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 5.26 مليون اشتراك جديد فى المحمول خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر بواقع 5.26 مليون اشتراك خلال عام، حيث ارتفع عدد الخطوط المسجلة إلى 112.06 مليون اشتراك بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 106.80 مليون اشتراك في يناير 2024.

ورغم الانخفاض الطفيف مقارنة بشهر ديسمبر 2024 الذي سجل 113.19 مليون اشتراك، إلا أن الزيادة السنوية تعكس نمواً مستمراً في قاعدة مستخدمي خدمات المحمول في مصر، والتي تشمل المكالمات الصوتية وخدمات البيانات.

وتشهد سوق الاتصالات في مصر حالة من المنافسة القوية بين الشركات الأربعة المشغلة للخدمة، وذلك من خلال تقديم باقات وخدمات رقمية لمختلف شرائح المستخدمين، خاصة مع ارتفاع الطلب على خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ويأتي هذا النمو في ظل توسع تغطية الشبكات ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات، كما ساهمت خدمات الدفع عبر المحمول والتوسع في تقديم خدمات التعليم والصحة الرقمية في زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية وخطوط المحمول.