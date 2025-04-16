الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي: برنامج الربط الجوي يخطط للوصول إلى 2.5 مليون مقعد خلال عام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال معرض ومنتدى العمرة والزيارة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أن البرنامج نجح في إضافة أكثر من 700 ألف مقعد لتعزيز إمكانيات العمرة والزيارة حتى نهاية الربع الأول من 2025، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول إلى 2.5 مليون مقعد بنهاية عام 2025، وستكون العمرة والزيارة محور التركيز، خاصةً من خلال تعزيز الربط الجوي إلى المدينة المنورة من الأسواق العالمية.

‎وأشار إلى أن البرنامج يركز على أوروبا ودول الخليج ودول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى إندونيسيا ضمن الأسواق المصدرة المستهدفة بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وبين أن المملكة تعمل على إضافة وجهة جديدة للربط الجوي هذا العام، ستكون الثالثة للعمرة والزيارة من ألمانيا وتحديدًا من شتوتغارت إلى جدة، موضحًا أنه أُدْرِج العديد من شركات الطيران الجديدة للعمرة والزيارة من أوروبا مثل يورو وينغز، إضافة إلى وجهتين جديدتين من العام الماضي وهما برلين وكولونيا إلى جدة.

‎وأشار إلى أن شركة الطيران

يذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق من هذا العام عن نجاحه في جذب 12 شركة طيران وإضافة 20 مسارًا جديدًا إلى المملكة بإجمالي 1.5 مليون مقعد، وكانت آخر شركات الطيران التي جُذِبَت هي إيتا ITA Airways والخطوط الجوية البريطانية ويورو وينجز وترانسافيا وويز إير.

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