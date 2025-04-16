شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-4-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ344 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أسعار الذهب في الإمارات في التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتى ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات



عيار 24 387.00 درهم

عيار 22 358.50 درهم

عيار 21 344.00 درهم

عيار 18 294.75 درهم

عيار 14 228.00 درهم

عيار 12 195.50 درهم

الاونصة 12037.00 درهم

الجنيه الذهب 2752.00 درهم

الأونصة بالدولار 3213.40 دولار

وارتفعت أسعار الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال ييب جون رونج، استراتيجي الأسواق في شركة IG: "يواصل الذهب التماسك اليوم... نتيجة استمرار طلب المستثمرين على الأصول الدفاعية لتقليل تقلبات المحافظ، في وقت يبدو فيه أن الولايات المتحدة تمهد الطريق للمزيد من الرسوم الجمركية".

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالي يوم الإثنين الماضى أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقال ترامب يوم الأحد الماضي إنه سيعلن عن نسبة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.