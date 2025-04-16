شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 أمام الجنيه المصرى يسجل 50.93 للشراء والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-4-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بعد انتهاء التعاملات البنك المركزي عند 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع.

ويسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع، وفى بنك مصر 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.93 جنيه للشراء و51.03 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.93 جنيه للشراء 51.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى:

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة:

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.