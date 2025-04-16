شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الثلاجات تسجل 157 مليون دولار بنهاية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الثلاجات بنهاية العام الماضي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2023.

وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القيمة الإجمالية لواردات الثلاجات بنحو 157 مليون و592 ألف دولار بنهاية عام 2024، بينما كانت نحو 127 مليون و994 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق 2023، بزيادة بلغت 29 مليون و598 ألف دولار.

وتعتبر الثلاجات ضمن قائمة أهم بنود واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي اقتربت قيمتها الإجمالية من كسر حاجز الـ4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ إجمالي الواردات المصرية من السع الاستهلاكية المعمرة نحو 3 مليارات و963 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2024، ارتفاعا من 3 مليارات و457 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 505 مليون و771 ألف دولار.

وأرجعت بيانات جهاز الإحصاء، هذه الزيادة إلى ارتفاع عدة سلع على رأسها سيارات الركوب والتي بلغت قيمة وارداتها الإجمالية نحو ملياري و611 مليون دولار خلال عام 2024، بينما كانت نحو ملياري و135 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 475 مليون و665 ألف دولار.