شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم وسط توترات تجارية عالمية تزيد الطلب على الملاذ الآمن والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر صعودًا محدودًا مع افتتاح تعاملات يوم الأربعاء 16 أبريل، وتراوح سعر عيار 21 بين 4630 و4640 جنيهًا للجرام، متأثرًا بالتقلبات في الأسواق العالمية وزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

سعر الذهب الآن

- عيار 24: 5290 جنيهًا

- عيار 21: 4630 جنيهًا

- عيار 18: 3968 جنيهًا

- عيار 14: 3086 جنيهًا

- الجنيه الذهب (دون مصنعية): 37,040 جنيهًا

ارتفع الطلب على الذهب عالميًا بسبب مخاوف المستثمرين من التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، خاصةً مع تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أشباه الموصلات الأسبوع المقبل. وأعادت هذه التصريحات حالة القلق إلى الأسواق، مما عزز من جاذبية الذهب كاستثمار آمن.

وشهد الذهب تراجعًا مبدئيًا مطلع الأسبوع بعد إعلان الإدارة الأمريكية إعفاء واردات الإلكترونيات الصينية من الرسوم الجمركية، مما شجع المستثمرين على تحمل المخاطرة. غير أن تصريحات ترامب اللاحقة قلبت المعادلة، حيث لا تزال الرسوم القائمة بين البلدين ساريةً (145% على الواردات الصينية من الولايات المتحدة، و125% على السلع الأمريكية من الصين)، في مؤشر على استمرار التوترات التي تدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط.