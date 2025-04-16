شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الأمونيا الخضراء.. أهم المعلومات عن الإنتاح والمشروعات لموبكو × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

يولى قطاع البترول أهمية كبيرة لصناعات البتروكيماويات والتى تحقق القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، كما أن اهتمام المستثمرين بمشروعات قطاع البترول يظهر مدى جاذبية مناخه الاستثماري وذلك وفقا لتأكيدات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وفى هذا الإطار أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن موبكو تعد نموذجاً يدعو للفخر لصناعة البتروكيماويات بمستويات عالمية فى مصر وأن مشاركة استثمارات من الدول العربية الشقيقة يعد رمزاً للتعاون الإقليمى والدولى ، لافتا أن المشروعات الخضراء التى ينفذها قطاع البترول مثل الأمونيا الخضراء ووقود الطائرات المستدام بالإضافة إلى الاهتمام بخفض الانبعاثات الكربونية وهو ما يثبت أن القطاع يعمل وفقاً لمبادئ وأسس عالمية ومنتجاته لها نفاذية فى الأسواق الأوروبية.

وتتضمن أهم مؤشرات الأداء المتحققة في اطار خطة عمل شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" المرتكزة علي محاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الأتى:

1-تعزيز كفاءتها الإنتاجية، وتبني ممارسات الاستدامة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وهو ما تجسد في تسجيل موبكو أكثر من 4 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات خلال العام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ساعات العمل الآمنة منذ عام 2018 إلى أكثر من 19 مليون ساعة . كما سجلت الشركة أكثر من 11 مليون كم آمن خلال العام، ليصل إجمالي الكيلومترات الآمنة إلى أكثر من 72 مليون كم .

2-نجحت الشركة في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع موبكو 3 ضمن مجمعها الصناعي بدمياط بنسبة 10% من خلال الاستبدال الكفء لوحدة HPCC بجهود ذاتية وفي نصف الفترة الزمنية المقدرة، مما أدى لتوفير 7 أيام إنتاج وساهم في زيادة إيرادات الشركة بقيمة 2 مليون دولار نتيجة التشغيل المبكر، بالإضافة لتوفير 6 ملايين جنيه من خلال خفض تكلفة الفرصة البديلة للتنفيذ عن طريق مقاول بنسبة 30%.

3-على صعيد الإنتاج، حققت موبكو أداء قوي حيث بلغ إنتاج اليوريا مليون و718 ألف طن بنسبة تحقيق للخطة 104%، وإنتاج الأمونيا مليون و69 ألف طن بنسبة تحقيق للخطة 105%.



4-كما حققت نتائج متميزة في المبيعات والتصدير، حيث بلغ حجم مبيعات اليوريا مليون و741 ألف طن بنسبة تحقيق للخطة 105%، و حجم مبيعات الأمونيا 116 ألف طن بنسبة تحقيق للخطة 146%. وقد بلغت اليوريا المصدرة 947 ألف طن، بينما تم توريد 795 ألف طن للسوق المحلي، وفيما يخص الأمونيا، تم تصدير 48 ألف طن وتوريد 68 ألف طن للسوق المحلي ويعد السوق الأوروبي الوجهة الأكبر لصادرات موبكو من اليوريا بنسبة 89 %.

5-أما عن المؤشرات المالية، فقد حققت موبكو أداءً قويًا خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 19 مليار و650 مليون جنيه ، ووصل صافي الربح إلى 15 مليار و120 مليون جنيه بنسبة زيادة تتخطي 153% مقارنة بعام 2023 . كما ارتفع رأس المال العامل إلى 12 مليار و360 مليون جنيه بمعدل نمو 7.2%، وارتفع إجمالي الاستثمار إلى 53 مليار و840 مليون جنيه بمعدل نمو 6.5%. وشهدت حقوق الملكية نموًا ملحوظًا لتصل إلى 45 مليار و380 مليون جنيه في عام 2024، بنسبة نمو 4.9% عن عام 2023 و800% عن عام 2015.

6-وفى مجال المشروعات التطويرية والاستثمارية تنفذ موبكو حزمة مشروعات من أبرزها مشروع رفع كفاءة وتطوير مصانعها لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي.



7- ومشروع إنتاج ADBlue، وهو محلول يوريا لتقليل الانبعاثات الضارة من محركات الديزل والذي تم الانتهاء منه وبدأ انتاجه بالفعل.

7- ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة Scatec النرويجية،و بالمشاركة بنسبة 25% مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء وتم توقيع اتفاقية لشراء كامل الإنتاج لمدة 15 عامًا مع شركة يارا كلين أمونيا النرويجية، وذلك بالإضافة للمساهمة بنسبة 20% في الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام، وإنشاء وحدة لاسترجاع ثاني أكسيد الكربون من مدخنة مصنع 1 كأول مشروع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير ، كما تدرس المشاركة في مشروعي إنتاج الصودا آش ومشتقاتها بالعلمين، و العلمين لمنتجات السيليكون.