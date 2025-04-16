شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد مبيعات السيارات الصينية يقابلها تراجع للسيارات "اليابانية" خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أماني سميرالأربعاء، 16 أبريل 2025 04:00 ص
سجلت "السيارات اليابانية" بيع حوالي 1,630 مركبة، مقارنة مع 1,705 مركبة، لتتراجع حصتها السوقية بنسبة 4.4 %، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات.
أما مبيعات "السيارات الصينية" قد تتصدرت مبيعات سيارات الركوب ببيعها 3 آلاف و301 مركبات خلال يناير 2025، مقابل 1,721 مركبة مباعة في يناير 2024، وذلك بحصة سوقية بلغت 91.8 %.
وارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية مسجلة بيع 949 سيارة بدلا من 313 مركبة، لترتفع حصتها السوقية بنسبة 203.2%.
وكشف التقرير عن نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكي والتجاري بنسبة 61.4% إلى 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة في الفترة المناظرة من 2024.
يذكر أن مبيعات السيارات "الركوب" قد ارتفعت بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات، مقارنة مع 4 آلاف و808 مركبات . .
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