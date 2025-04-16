شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد مبيعات السيارات الصينية يقابلها تراجع للسيارات "اليابانية" خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت "السيارات اليابانية" بيع حوالي 1,630 مركبة، مقارنة مع 1,705 مركبة، لتتراجع حصتها السوقية بنسبة 4.4 %، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات.

أما مبيعات "السيارات الصينية" قد تتصدرت مبيعات سيارات الركوب ببيعها 3 آلاف و301 مركبات خلال يناير 2025، مقابل 1,721 مركبة مباعة في يناير 2024، وذلك بحصة سوقية بلغت 91.8 %.

وارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية مسجلة بيع 949 سيارة بدلا من 313 مركبة، لترتفع حصتها السوقية بنسبة 203.2%.

وكشف التقرير عن نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكي والتجاري بنسبة 61.4% إلى 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة في الفترة المناظرة من 2024.

يذكر أن مبيعات السيارات "الركوب" قد ارتفعت بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات، مقارنة مع 4 آلاف و808 مركبات . .