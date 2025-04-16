شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفتتح تعاملات الأربعاء 16 أبريل على ارتفاع محدود والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف، بعد صعودها مساء أمس، وذلك عقب جلسة تداول سابقة شهدت تراجعًا ملحوظًا.



ويتذبذب سعر الذهب عيار 21 فى السوق المحلية بين 4630 و4640 جنيهًا للجرام، وسط تقلبات في الأسواق العالمية.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتى تعزز من الطلب على الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5290 جنيهًا

عيار 21: 4630 جنيهًا

عيار 18: 3968 جنيهًا

عيار 14: 3086 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا (دون مصنعية)

التطورات العالمية:

كان الذهب قد فقد جزءًا من زخمه مع بداية الأسبوع الجاري، بعد أن أدى قرار الإدارة الأمريكية بإعفاء واردات الإلكترونيات من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى تحفيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفي المقابل، صرّح الرئيس ترامب يوم الأحد أنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل عن معدلات جديدة للرسوم الجمركية على واردات أشباه الموصلات، ما أعاد القلق إلى الأسواق.

وتبقى الرسوم الجمركية المفروضة من الطرفين سارية حتى الآن، حيث تفرض الولايات المتحدة رسومًا تصل إلى 145% على الواردات الصينية، بينما ردت بكين برسوم تبلغ 125% على السلع الأمريكية، في تصعيد يعكس استمرار الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما يُبقي على الدعم النسبي لأسعار الذهب.