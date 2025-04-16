شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تعمل حساب على موقع بنك التعمير والإسكان للحجز فى مشروع ديارنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 خطوات إنشاء حساب علي موقع بنك التعمير والإسكان، للحجز في طروحات الإسكان ومشروع ديارنا او سكن مصر او جنة مصر.. وتتمثل تلك الخطوات في التالى:

١- التقديم) من يوم 2025/04/15 حتى يوم 2025/05/15 الساعة 11:59 مساء

٢- الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) بينك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور

٣- استعراض كراسة الشروط وطباعتها لمعرفة كافة التفاصيل المساحات - سعر المتر الوحدات المطروحة بكل دور مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

٤- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بانشاء حساب جديد وذلك بالضغط على تسجيل مستخدم جديد ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل الخ )

٥- يتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

٦- يجب تسجيل البريد الالكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور

٧- يتم ارسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة OTP صالحة لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS، والايميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة من الاختيارات المتقدمه.

٨- كلمة السر الدائمة يجب ان تتكون من 8 أحرف انجليزية على الأقل تحتوى على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة مثل (1085... الخ) مع الأخذ في الاعتبار انه سيتم حظر حساب العميل لمدة ساعة في حالة إدخال كلمة المرور بالخطأ ثلاث محاولات).

٩- يتم الدخول على الموقع مرة اخري من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

١٠- يتم الضغط على مفتاح أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة).

١١- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة يجب اختيار المحافظة والمدينة التي يرغب العميل في التقدم عليها.

١٢- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز والاستكمال .



١٣- يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز دفعة واحدة وغير مجزأة على أن يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط.