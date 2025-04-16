شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب صباح الأربعاء 16 أبريل 2025.. ارتفاع جديد وسط مخاوف اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات الأربعاء، بعد تراجعها في جلسة الاثنين ومستهل جلسة الثلاثاء، وذلك مع تصاعد الإقبال على الملاذات الآمنة فى ظل استمرار حالة القلق بشأن توجهات الإدارة الأمريكية حيال الرسوم الجمركية، وسط تحذيرات من تفاقم الحرب التجارية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي.

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم:

عيار 24: 5290 جنيهًا

عيار 21: 4630 جنيهًا

عيار 18: 3968 جنيهًا

عيار 14: 3086 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا (دون مصنعية)



توقعات الذهب 2025

رفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب عالميًا بنهاية عام 2025 من 3300 إلى 3700 دولار للأونصة، مرجحة تداول المعدن الأصفر في نطاق يتراوح بين 3650 و3950 دولار، مدفوعًا بالطلب المتزايد من البنوك المركزية وارتفاع استثمارات الصناديق المتداولة في الذهب.

وحذرت المؤسسة من أن تحقق سيناريو ركود اقتصادي عالمي قد يعزز تدفقات الاستثمار باتجاه الذهب، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات تقترب من 3880 دولارًا للأونصة مع نهاية العام.