شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متحف سوهاج القومى.. أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎يُعد متحف سوهاج القومي من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، ليضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون عام 1982.

‎ بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1993، ليعرض المقتنيات الأثرية المكتشفة في محافظة سوهاج لاسيما تلك الخاصة بمقبرة ميريت آمون والتي تم اكتشافها عام 1982. تعثرت أعمال بناء المتحف وتوقفت عدة سنوات حتى بدأ استئناف الأعمال مرة أخرى عام 2016.

‎وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بافتتاحه عام 2018. يتكون مبنى المتحف من بدروم وطابقين، تضم مجموعة من القطع الأثرية تُلقي الضوء على عدة موضوعات منها ملوك وشخصيات، الأسرة والوضع الاجتماعي، المطبخ المصري القديم، الحرف والصناعات، النسيج، التراث، ورحلة الحج عبر العصور.

‎ومن أبرز القطع الأثرية التي يتم عرضها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، وجزء من مقبرة وني حاكم أبيدوس والقائد الأعلى للجيش من عصر الأسرة السادسة.

‎

أسعار تذاكر الزيارة:

‏‎للمصريين: 20 جنيها.

‏‎للطالب المصري: 10 جنيهات.

‏‎للأجنبى: 150 جنيها.

‏‎للطالب الأجنبى: 75 جنيها.

‎

مواعيد الزيارة:

‎من 9 ص إلى 3 م

‎مواعيد شهر رمضان من 9 ص إلى 3