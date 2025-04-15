شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5290 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 15 أبريل 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5290 جنيها
عيار 21: 4630 جنيهاً
عيار 18: 3968 جنيها
عيار 14: 3086 جنيها
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.
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