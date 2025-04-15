شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 بالبنوك الرئيسية.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصري فى البنك المركزي تسجيل 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع.

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى عند 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع، و فى بنك مصر 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.93 جنيه للشراء و51.03 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.93 جنيه للشراء 51.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية عند الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.