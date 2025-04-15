شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-4-2025.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وجدوى للتنمية الصناعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعبور للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 107.4 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6%، والعرب على 6.94%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 103.3 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، 63.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، جنيه، 232.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 31185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 39016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 13874 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12358 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3252 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11639 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 21.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 23.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.19%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 4.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.40%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 6.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 19.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.46%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.65%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 30.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.26%.

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.090 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- اكتب فاينانشال للاستشارات بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.50%.