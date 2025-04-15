شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1%.

وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 1.3%، وهبط قطاعا خدمات النقل والشحن، والأغذية الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وانخفضت قطاعات مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.3%، ونزل قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 107.4 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6%، والعرب على 6.94%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 103.3 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، 63.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، جنيه، 232.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 31185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 39016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 13874 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12358 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3252 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11639 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة.