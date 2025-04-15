شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025.. تحديث فورى فى الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع مساء اليوم الثلاثاء بعد أن أغلق تداولات الأمس على الانخفاض، وذلك مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، والتي قد تفاقم الحرب التجارية الحالية وتبطئ النمو الاقتصادي العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

- *عيار 24*: 5290 جنيهًا

- *عيار 21*: 4630 جنيهًا

- *عيار 18*: 3968 جنيهًا

- *عيار 14*: 3086 جنيهًا

- *الجنيه الذهب*: 37040 جنيهًا بدون مصنعية

توقعات سعر الذهب:

رفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025، من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرة إلى نطاق تداول محتمل بين 3650 و3950 دولار. وجاءت هذه التوقعات في ظل طلب قوي من البنوك المركزية، وارتفاع ملحوظ في استثمارات صناديق الذهب المتداولة، مدفوعة بمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

سيناريو الركود:

أوضحت المؤسسة أنه في حال تحقق سيناريو الركود، فإن تدفقات الاستثمار نحو الذهب قد تتسارع، ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام.