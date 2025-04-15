شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصرn والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصري فى البنك المركزي 50.92 جنيه للشراء 51.08 البيع.

وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع ، و فى بنك مصر 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.93 جنيه للشراء و 51.03 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.93 جنيه للشراء 51.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، عند الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.