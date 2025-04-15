شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء المقطم تشن حملة لضبط سارقى التيار واسترداد حق الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 15 أبريل 2025 08:17 م
شنت شركة كهرباء المقطم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حملة موسعة اليوم لضبط سارقي التيار الكهربائي و المخالفين و تحرير محاضر ضدهم لاسترداد حق الدولة و الحفاظ على الشبكة الكهربائية و جودة التغذية للمواطنين.
و قاد الحملة المهندس محمد اسماعيل رئيس قطاع كهرباء المقطم تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، ورافقه أعضاء لجنة الضبطية القضائية بإدارة شبكات المقطم .
و تمكنت الحملة من تحرير عدد من المحاضر ضد سارقي التيار الكهربائي و المخالفين ، علاوة على التعديات على الشبكة الكهربائية من خلال مد كابلات لتوصيل الكهرباء لعدد من العقارات المخالفة ، ونجحت الحملة فى التحفظ على عدد من المهمات الغير مطابقة للمواصفات حفاظا على سلامة و أرواح المواطنين.
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