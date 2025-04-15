شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء المقطم تشن حملة لضبط سارقى التيار واسترداد حق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

شنت شركة كهرباء المقطم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حملة موسعة اليوم لضبط سارقي التيار الكهربائي و المخالفين و تحرير محاضر ضدهم لاسترداد حق الدولة و الحفاظ على الشبكة الكهربائية و جودة التغذية للمواطنين.

و قاد الحملة المهندس محمد اسماعيل رئيس قطاع كهرباء المقطم تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، ورافقه أعضاء لجنة الضبطية القضائية بإدارة شبكات المقطم .

و تمكنت الحملة من تحرير عدد من المحاضر ضد سارقي التيار الكهربائي و المخالفين ، علاوة على التعديات على الشبكة الكهربائية من خلال مد كابلات لتوصيل الكهرباء لعدد من العقارات المخالفة ، ونجحت الحملة فى التحفظ على عدد من المهمات الغير مطابقة للمواصفات حفاظا على سلامة و أرواح المواطنين.