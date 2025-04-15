شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة مصرفية: البنك المركزى قد يخفض سعر الفائدة بسبب هبوط معدلات التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رانيا يعقوب، الخبيرة المصرفية، إن أغلب التوقعات المتعلقة باجتماع البنك المركزى القادم، تشير إلى أنه قد يبدأ فى خفض الفائدة، وتصل من 1.5% إلى 2%.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" الذى يذاع على قناة الحياة: "سبب هذا التوقع هو هبوط معدلات التضخم بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصلت لمستويات تساعد البنك المركزى على أن يبدأ فى خفض الفائدة".

وتابعت: "الوضع قبل ذلك كان مختلفات للغاية، ففى السابق ومع ارتفاع نسب التضخم، كان لزاما على البنك المركزى أن يرفع الفائدة، لتعويض جزء من انخفاض قيمة العملة، إلا أن هذه الأيام المواطن لن يشعر بزيادة كبيرة فى الأسعار".