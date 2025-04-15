شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3968 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثرأسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر..

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24: 5290 جنيها

عيار 21: 4630 جنيهاً

عيار 18: 3968 جنيها

عيار 14: 3086 جنيها



سعر شراء الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا بدون مصنعية



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.