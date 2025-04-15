الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3968 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3968 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 06:24 م

تتاثرأسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر..

 

أسعار الذهب فى مصر اليوم
 

عيار 24: 5290 جنيها

عيار 21: 4630 جنيهاً
عيار 18: 3968 جنيها
عيار 14: 3086 جنيها


سعر شراء الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا بدون مصنعية


واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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