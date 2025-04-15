مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11616.81 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 19.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 11616.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 340 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الموارد، وطباعة وتغليف، والأبحاث والإعلام، ورسن، ومسك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، والصقر للتأمين، وسمو، ورؤوم، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، والصناعات الكهربائية، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، والأهلي، ومسار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 23.68 نقطة ليقفل عند مستوى 29141.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم.

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