شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء في التعاملات المسائية.. بعد ارتفاع 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 لعيار 21، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ بحوالي 20 جنيهاً مما ساهم في صعود سعر جميع الأعيرة الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5290 جنيها

عيار 21: 4630 جنيهاً

عيار 18: 3968 جنيها

عيار 14: 3086 جنيها

سعر شراء الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا بدون مصنعية

توقعات سعر الذهب

رفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025، من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرة إلى نطاق تداول محتمل بين 3650 و3950 دولار.

وجاءت هذه التوقعات في ظل طلب قوي من البنوك المركزية، وارتفاع ملحوظ في استثمارات صناديق الذهب المتداولة، مدفوعة بمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال تحقق سيناريو الركود، فإن تدفقات الاستثمار نحو الذهب قد تتسارع، ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام.