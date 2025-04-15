شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن 1 حرام بعد ارتفاع عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر شراء سبيكة ذهب وزن 1 حرام في مصر إلي 5500 جنيها شامل رسوم التصنيع، حيث تجاوز عيار 24 مستويات 5290 جنيها الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار سبائك الذهب.

وشهد سعر الذهب، عيار 21، ارتفاعا ملحوظًا الآن بحوالي 10 جنيهات أخرى مما ساهم في صعود سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم في ظل تغيرات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5290 جنيها

- عيار 21: 4630 جنيهاً

- عيار 18: 3968 جنيها

- عيار 14: 3086 جنيها

سعر شراء الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا بدون مصنعية

توقعات سعر الذهب

رفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025، من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرة إلى نطاق تداول محتمل بين 3650 و3950 دولار.

وجاءت هذه التوقعات في ظل طلب قوي من البنوك المركزية، وارتفاع ملحوظ في استثمارات صناديق الذهب المتداولة، مدفوعة بمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال تحقق سيناريو الركود، فإن تدفقات الاستثمار نحو الذهب قد تتسارع، ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام.