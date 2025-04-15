شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير السعودية بالقاهرة لبحث فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، السفير صالح بن عيد الحصينى، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون المشترك، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحضور السيد أنور بن عايض بن حصوصه الملحق التجارى لدى سفارة المملكة بالقاهرة.

أكد المهندس محمد شيمى على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تنامٍ ملحوظ على كافة المستويات، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمى أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى الشركات التابعة للوزارة فى قطاعات متنوعة، ودورها فى دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة فى عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات المعدنية، فضلًا عن مجالات التطوير العقارى والمقاولات والأصول السياحية والفندقية، وخاصة فى ظل الإجراءات الإصلاحية والتسهيلات والحوافز التى توفرها الدولة للمستثمرين ولتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أكد الوزير أهمية التعاون الثنائى بين البلدين فى دعم المشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى استعداد الوزارة الكامل لتوفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين السعوديين، وتعزيز أوجه الشراكة من خلال مشروعات استثمارية مشتركة ذات جدوى اقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم خطط التنمية فى البلدين.

من جانبه، أكد السفير صالح الحصينى على العلاقات القوية والمتميزة بين مصر و السعودية والحرص على زيادة آفاق التعاون فى مختلف المجالات لدعم التنمية المستدامة فى كلا البلدين وبما يسهم فى تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافى متميز إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.