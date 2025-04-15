شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمعة السفر: تأمين السفر يغطى الحالات الطارئة للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المصريين بالخارج، على أهمية وثيقة تأمين السفر التي تصدرها المجمعة والتي تعد إحدى متطلبات الحصول على تأشيرات السفر، بهدف توفير الحماية التأمينية لـ23 مليون مصري مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم، وذلك تعليقا ما أعلنته منال رستم، أول مصرية تصعد إلى أعلى قمة جبلية فى العالم، عن مفاجأة غير متوقعة أنقذتها من موقف صحى صعب أثناء مغامرتها الأخيرة فى جبال نيبال عن طريق وثيقة تأمين السفر، والتي وفرت مصاريف العلاج التي وصلت إلى 5 آلاف دولار، حيث تم نقلها فعلياً بطائرة هليكوبتر، وأُجريت لها التحاليل والأشعة اللازمة، والتى أثبتت إصابتها بـ"نزلة شعبية حادة"، وذلك اثناء صعودها إلى أعلى قمة جبلية فى العالم بنيبال .

وأضاف زهران في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن التغطية تشمل تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حال المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حال وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، هذا وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.

كما طالب المصريين المسافرين بالخارج، بضرورة طباعة وثيقة رعاية المسافر من على الموقع الرسمي للمجمعة، وذلك قبل التوجه إلى أى سفارة للحصول على تأشيرة السفر، وذلك لضمان التأمين على المسافر بالخارج، كما يوجد تطبيق إلكترونى يمكن للمواطن الحصول على وثيقته وطباعتها فى أى مكان دون الحاجة إلى الحضور للمجمعة.

وحول بداية العمل بهذه الوثيقة أشار زهران أن هذا النوع من التأمين بدأ فى 1/7/2021، بتوجيهات من القيادة السياسية بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية واتحاد شركات التأمين المصرية، وبناءً على ذلك صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (698) لسنة 2021 بتأسيس المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حرصاً من الدولة المصرية على حماية المواطنين المصريين أثناء تواجدهم خارج البلاد.

وأوضح زهران ان تأمين السفر يغطى الحالات الطارئة التى تحدث للمواطن المصرى، بسبب مرض طارىء أو حادث خلال ال90 يوم الأولى من تاريخ السفر، حتى 30 ألف يورو، أما التأمين الطبي فيغطى تكاليف العلاج الطبى بشروط محددة بالوثيقة التى تصدرها شركة التأمين، ويحصل المواطن على تأمين السفر بمجرد إستخراج جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفره، والتكلفة لا تتعدى 300 جم فقط ، وتبلغ مدة التغطية 7 سنوات ( نفس مدة سريان جواز السفر )، وتصلح لجميع الأعمار.

