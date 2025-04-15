شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الان بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك المركزي 50.93 جنيه للشراء 51.06 البيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.93 جنيه للشراء 51.03 البيع ، وفى بنك مصر 50.93 جنيه للشراء 51.03 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.93 جنيه للشراء و 51.03 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.93 جنيه للشراء 51.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية ، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.93 جنيه للشراء.

51.03 جنيه للبيع.