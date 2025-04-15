شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 65.15 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات المبكرة اليوم بعد الإعفاءات الجمركية الجديدة المحتملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتعاش واردات النفط الخام الصينية.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي ما يعادل 0.42% لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، ما يعادل 0.42% أيضا، ليبلغ 61.79 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها من المكسيك وكندا ودول أخرى، كما أنه سيمنح استثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى، ومعظمها مستورد من الصين.

كما ساعد الأسعار على الصعود، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في مارس بنحو 5% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة مشترياتها من النفط الإيراني تحسبا لتشديد العقوبات الأمريكية.