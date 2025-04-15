شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21بـ 35 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم تراجعا طفيفا بالتزامن مع إعلان التعريفات الجمركية الامريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 40 ريالا مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ39.550 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 سجل 40.000 ريال

-عيار 22 سجل 36.650 ريال

-عيار 21 سجل 35.000 ريال

-عيار 18 سجل 30.000 ريال

-عيار 14 سجل 23.325 ريال

-عيار 12 سجل 20.000 ريال

-الاونصة 1243.975 ريال

-الجنيه الذهب 279.975 ريال

-الأونصة بالدولار 3231.12 دولار



وارتفعت أسعار الذهب يوم امس الثلاثاء وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي الأسواق في شركة IG: "يواصل الذهب التماسك اليوم نتيجة استمرار طلب المستثمرين على الأصول الدفاعية لتقليل تقلبات المحافظ، في وقت يبدو فيه أن الولايات المتحدة تمهد الطريق للمزيد من الرسوم الجمركية".

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالي يوم الإثنين الماضى أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم