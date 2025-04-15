وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

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كجوك: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا

10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا

زيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين

679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪

أعلن أحمد كجوك وزير المالية ، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة ، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

قال وزير المالية " كجوك " ، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

أضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.