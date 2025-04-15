شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وعربية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 31273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 39071 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13913 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9045 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12421 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3251 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11746 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 45.9 ألف سهم، 230 ألف سهم، 12.7 ألف سهم، 61.4 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 25 سهمًا، 110.6 مليون سهم، 425 ألف سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 157.5 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بذات الشركة 54 سهمًا، فيما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة عدد 550.9 ألف سهم، 1000 سهم، 100 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 190.9 ألف سهم، 13.7 ألف سهم، 88.4 مليون سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات 45.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 31.3 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 44.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 4.9 مليار جنيه مقارنة مع 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 52%.

حققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إجمالي إيرادات نشاط 274.6 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 201.7 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 64.4 مليون جنيه مقارنة مع 41.5 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تلقيها عروضًا فنية ومالية من 3 شركات تطوير عقاري في مدينة المنصورة وهي تحاور، وأركانيا، وإسكان المنصورة، لتطوير قطعة أرض المنصورة البالغ مساحتها 52 ألف متر مربع بحي شرق المنصورة.

فيما أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون جنيه، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، واستثمار مبلغ 2 مليون دولار في شركة raya ventures، لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة، والسير قدمًا في إجراءات الاستحواذ على شركات بالمملكة العربية السعودية، والحصول على قرض مشترك بقيمة 4 مليارات جنيه بهدف تحسين الهيكل التمويلي لشركة راية لتعزيز مركزها المالي وتنويع مصادر التمويل، وزيادة رأس مال شركة راية للنظم بمبلغ 300 مليون جنيه لدعم التوسعات التشغيلية المستقبلية.

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، موافقة مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 760 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه موزعة على 120 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم تمول نقدًا عن طريق الاكتتاب للمساهمين القدامى.