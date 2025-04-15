شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط استمرار تأثير الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3226.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % لتسجل 3242.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 32.29 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 949.21 دولارًا.

