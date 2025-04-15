شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4620 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025. أسعار الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 5280 جنيها للبيع، و5257.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4840 جنيها للبيع، و4819 جنيها للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4620 جنيها للبيع، و4600 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3960 جنيها للبيع، و3942.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3080 جنيها للبيع، و3066.75 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2640 جنيها للبيع، و2628.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، 36960 جنيها للبيع، و36800 جنيه للشراء.