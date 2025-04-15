شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع تركيز السوق على تطورات أزمة الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد استقرارها في جلسة الأمس، ويراقب المتعاملون أحدث التحركات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية واحتمالات تخفيف العقوبات الأمريكية على الخام الإيراني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 65 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.2% عن مستواه أمس، في حين استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بالقرب من 62 دولارا للبرميل. أسعار النفط استعادت سوق الأسهم الأمريكية قدرا من الهدوء أمس، حيث ارتفعت أسعار الأسهم والسندات بعد أسبوع مضطرب نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقال هوانج وانشي المحلل الاقتصادي في شركة دادي فيوتشرز إن معنويات الاقتصاد الكلي استقرت في الوقت الحالي، في حين يسير النفط الخام على مسار بطيء نحو التعافي.

ومع تطبيق الموجة الأولى من التسعير في ضوء التعريفات الجمركية إلى حد كبير، تستعد الأسواق الآن للمرحلة التالية إذ يتحول التركيز إلى التأثير الفعلي على الطلب مع تصاعد الحرب التجارية، ما لم يحدث أي تغيير في السياسات.

يذكر أن أسعار النفط تراجعت بنحو 10 دولارات للبرميل خلال الشهر الحالي، إذ أثارت الحرب التجارية المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي مما سيضر بالطلب على الطاقة وبخاصة في الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للطاقة في العالم.

ودفعت هذه المخاوف الوكالات إلى خفض توقعات الطلب، والمحللين إلى خفض توقعات الأسعار، مع احتمالية حدوث تخمة في المعروض نتيجة لقرار أوبك+ المفاجئ بإعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع.

وعلى الصعيد الجيوسياسي عقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات نووية مطلع الأسبوع الحالي، ووصفها الطرفان بأنها بناءة.

ومن المقرر أن يجتمع الجانبان مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل، مما يزيد من احتمالية زيادة إنتاج النفط من الدولة العضو في أوبك.

وبحلول الساعة السابعة و17 دقيقة صباحا بتوقيت لندن ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.2% إلى 65.02 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% إلى 61.70 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.