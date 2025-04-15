شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 339.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضها، اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الثلاثاء، 356 ريالا.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الثلاثاء، 291.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الثلاثاء، 226.50 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، 12077.75 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 2718.25 ريال.
أسعار الذهب في السعوديةسجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الثلاثاء، 388.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الثلاثاء، 356 ريالا.
عيار 21انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى: 339.75 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الثلاثاء، 291.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الثلاثاء، 226.50 ريال.
أسعار الذهب اليوموانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى: 194.25 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، 12077.75 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 2718.25 ريال.