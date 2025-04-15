الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 12:00 م

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 تراجعا أمام الجنيه المصري فى منتصف  التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي  50.93 جنيه للشراء 51.06 البيع.

وتراجع  سعر الدولار اليوم الثلاثاء،  بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.89 جنيه للشراء 50.99 البيع، وفى بنك مصر 50.89 جنيه للشراء 50.99  للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.89 جنيه للشراء و50.99 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.89 جنيه للشراء 50.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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