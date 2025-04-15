شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 15 أبريل 2025 12:00 م
شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 تراجعا أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 50.93 جنيه للشراء 51.06 البيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.89 جنيه للشراء 50.99 البيع، وفى بنك مصر 50.89 جنيه للشراء 50.99 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.89 جنيه للشراء و50.99 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.89 جنيه للشراء 50.99 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الان في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.
50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.
50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.
50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.
50.89 جنيه للشراء.
50.99 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز