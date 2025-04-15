شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ27.875 دينار والان مع تفاصيل الخبر

استقرت اسعار الذهب اليوم فى الكويت بينما سجلت بعض الأعيرة ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 31.875 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 31.575 دينار.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، والتعريفات الجمركية الامريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 31.875 دينار

-عيار 22 سجل 29.200 دينار

-عيار 21 سجل 27.875 دينار

-عيار 18 سجل 23.900 دينار

-عيار 14 سجل 18.575 دينار

-عيار 12 سجل 15.925 دينار

-الاونصة 991.075 دينار

-الجنيه الذهب 223.050 دينار

-الأونصة بالدولار 3231.12 دولار



وارتفعت أسعار الذهب يوم امس الثلاثاء وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي الأسواق في شركة IG: "يواصل الذهب التماسك اليوم... نتيجة استمرار طلب المستثمرين على الأصول الدفاعية لتقليل تقلبات المحافظ، في وقت يبدو فيه أن الولايات المتحدة تمهد الطريق للمزيد من الرسوم الجمركية".

وأظهرت وثائق السجل الفيدرالي يوم الإثنين الماضى أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في التحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار مساعٍ لفرض رسوم جمركية على هذين القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدًا للأمن القومي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.



