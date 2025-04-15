شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أسيوط الجديدة يطرح محال وصيدلية ووحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة اسيوط الجديدة، طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٢٤م٢م٢ : ١٠١م٢) ، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (۳۳) م ٢ إلى ٦٣م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأحد 1/6/2025.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس ياسر عبدالله، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير أحد الميادين الرئيسية بمدخل المدينة، وأعمال تشطيب وحدات مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين " محور الإسكان المتوسط " لـ9 عمارات بمنطقة ٢٢٦ فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية.

كما تابع رئيس الجهاز، أعمال استكمال دهانات الممشى السياحي بالمنطقة الإقليمية، وشدد على الشركات المنفذة، بضرورة الانتهاء من الأعمال للمشروعات بالمواصفات والجودة المطلوبة وطبقاً للجداول الزمنية حتى يتم تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم في أسرع وقت ممكن.