شكرا لقرائتكم خبر عن كراسة الشروط…شروط حجز مشروع ديارنا للإسكان المتوسط فى 15 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 شروط حجز مشروع ديارنا والذي تم الإعلان عنه ضمن مبادرة ال400 الف وحدة سكنية لمختلف الفئات، حيث نصت كراسة شروط الحجز علي ضرورة أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، ولا يقل عمر من المتقدم عن 21 عام في تاريخ التقديم وان يكون له اهليه للتصرف والتعاقد.

ونصت كراسة الشروط أيضا " لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

ويقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط

يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والاجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلا.

الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الاجمالية للوحدات الى اجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبني.