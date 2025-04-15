الاقتصاد

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

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البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:11 ص

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان رسمى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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