شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان رسمى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.