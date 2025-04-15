شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:11 ص
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025.
وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان رسمى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.
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