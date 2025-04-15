شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 4620 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب، وبخاصة عيار 21، ارتفاعا ملحوظًا الآن بحوالي 10 جنيهات، متأثرة بتغيرات الأسواق العالمية، إذ تحوم الأسعار حاليًا فوق مستوى 4600 جنيه للجرام، ويترقب المستثمرون تطورات السوق وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاهات المقبلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5280 جنيها

- عيار 21: 4620 جنيهاً

- عيار 18: 3960 جنيها

- عيار 14: 3080 جنيها

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا

رفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025، من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرة إلى نطاق تداول محتمل بين 3650 و3950 دولار. وجاءت هذه التوقعات في ظل طلب قوي من البنوك المركزية، وارتفاع ملحوظ في استثمارات صناديق الذهب المتداولة، مدفوعة بمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال تحقق سيناريو الركود، فإن تدفقات الاستثمار نحو الذهب قد تتسارع، ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام.