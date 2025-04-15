شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المتر فى مشروع ديارنا للإسكان المتوسط.. ومبلغ جدية الحجز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار المتر في مشروع ديارنا وكذا مبلغ جدية الحجز في كل مدينة، والذي تم الإعلان عنه اليوم ضمن المرحلة الأولي لـ400 ألف وحدة سكنية.
وتأتي أسعار المتر في المدن الجديدة كالتالي:مدينة حدائق أكتوبر
سعر المتر 18900 جنيه
قيمة مقدم الحجز 200 الف جنيه
سعر المتر 20 ألف جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 18700 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 18300 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 18.300
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 18100 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 17500 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 17700 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 16800 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 16900 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 16500 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 16000 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 16500 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 15800 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
سعر المتر 16000 جنيه
مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز