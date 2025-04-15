شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المتر فى مشروع ديارنا للإسكان المتوسط.. ومبلغ جدية الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار المتر في مشروع ديارنا وكذا مبلغ جدية الحجز في كل مدينة، والذي تم الإعلان عنه اليوم ضمن المرحلة الأولي لـ400 ألف وحدة سكنية.

وتأتي أسعار المتر في المدن الجديدة كالتالي:

مدينة حدائق أكتوبر

سعر المتر 18900 جنيه

قيمة مقدم الحجز 200 الف جنيه

مدينة القاهرة الجديدة

سعر المتر 20 ألف جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة العبور الجديدة

سعر المتر 18700 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة بدر

سعر المتر 18300 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة حدائق العاصمة

سعر المتر 18.300

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة العاشر من رمضان

سعر المتر 18100 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة السادات

سعر المتر 17500 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة برج العرب الجديدة

سعر المتر 17700 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة بني سويف الجديدة

سعر المتر 16800 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة المنيا الجديدة

سعر المتر 16900 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة أسيوط الجديدة

سعر المتر 16500 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة ناصر الجديدة

سعر المتر 16000 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة سوهاج الجديدة

سعر المتر 16500 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة غرب قنا

سعر المتر 15800 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه

مدينة طيبه الجديدة

سعر المتر 16000 جنيه

مقدم جدية الحجز: 200 ألف جنيه