شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: اقتصاد مصر يتمتع بالمرونة فى مواجهة التحديات نتيجة الإصلاحات الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، إن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية شاملة على مدار السنوات الماضية وشملت السياسات المالية والنقدية وأيضاً التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يحقق نقلة فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنوعا فى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال إفطار عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أن الاقتصاد المصرى يتمتع بالمرونة والكفاءة فى مواجهة التحديات والصدمات الإقليمية والدولية وهو ما ظهر جليا خلال أزمة فيروس كورونا والتوترات الجيوسياسية، لافتا إلى أن مرونة الاقتصاد المصرى محل إشادة من المؤسسات المالية الدولية.

وحضر اللقاء حشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.