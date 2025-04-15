الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 15-4-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 15-4-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 10:43 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.95جنيه للشراء.

14.02جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.03جنيه للشراء.

14.00جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.04جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.01جنيه للشراء.

13.98جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.91جنيه للشراء.

13.98جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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