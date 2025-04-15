سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15- 4- 2025 أمام الجنيه

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-4-2025، بالبنوك المصرية، في ختام التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه للشراء و168.2جنيه للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع